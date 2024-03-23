25 лет Польши в НАТО: оценка состояния авиации и связь с Украиной — часть 1

За последние 25 лет Войско Польское, по крайней мере, на бумаге, сильно трансформировалось. Согласно отчетам польские военные считаются специалистами высокого уровня, эксплуатирующими самое передовое и смертоносное оружием в мире.
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