Новый Hyundai Bayon сменил поколение и впервые получил 138-сильный гибрид

Компания Hyundai показала кроссовер Bayon второго поколения на Парижском автосалоне. Старт продаж в Европе намечен на начало 2027-го, сообщает во вторник, 13 октября 2026 года, "Автопилот".
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