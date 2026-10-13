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Новый Hyundai Bayon сменил поколение и впервые получил 138-сильный гибрид

Новый Hyundai Bayon сменил поколение и впервые получил 138-сильный гибрид

Компания Hyundai показала кроссовер Bayon второго поколения на Парижском автосалоне. Старт продаж в Европе намечен на начало 2027-го, сообщает во вторник, 13 октября 2026 года, "Автопилот".

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