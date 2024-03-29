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Врач Вялов перечислил продукты, которые приводят к «взрыву» поджелудочной

Врач Вялов перечислил продукты, которые приводят к «взрыву» поджелудочной

Застолье с алкоголем и жирными закусками может стать серьезным испытанием для поджелудочной железы, предупреждает кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов в своем Telegram-канале.

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