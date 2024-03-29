Врач Вялов перечислил продукты, которые приводят к «взрыву» поджелудочной

Застолье с алкоголем и жирными закусками может стать серьезным испытанием для поджелудочной железы, предупреждает кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии