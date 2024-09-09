Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Николай Сатин
    Вам ещё не назвали сумму гонораров которую она получает за каждую передачу плюс гонорары за скрытую рекламу.Первый канал дела...
  • владимир второв
    Человек капусту рубит. А лохам кочерыжки...Первый канал дела...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Гнать этих тварей из России, как они у себя поступают с нашим народом. Обрыдли эти мрази и задолбали!!!Как испанский гра...

Первый канал делает из врачей шутов: как Малышева позорит профессию

Первый канал делает из врачей шутов: как Малышева позорит профессию

Аvia.pro - СМИ Елена Малышева, неутомимая и всегда бодрствующая дива медицинского телевидения, которая буквально танцует на нервах каждого, кто хоть раз решился включить ее шоу! Да-да, это то самое утреннее «здравоохранение» на Первом канале, где вместо спокойного объяснения медицинских фактов вы получаете целый цирк с участием внутренних органов, плясок и выкриков, которые, казалось бы, должны спасти вашу жизнь… или хотя бы убить вашу логику.

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Комментарии
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Надежда
Про наколотую ботоксом вселенскую докторицу всё уже написали, добавить больше нечего... Хотя... можно добавить, что эта старушка-веселушка, излучающая &quot;здоровье и счастье&quot; души не чает в пластических хирургах и приглашает их на ТВ, чтобы самой воспользоваться их услугами) А уж разговоры о сексе-любимая тема тети Лены!) Маньячка...😱
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2 час.
владимир второв
Человек капусту рубит. А лохам кочерыжки...
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1 час.
НС
Николай Сатин
Вам ещё не назвали сумму гонораров которую она получает за каждую передачу плюс гонорары за скрытую рекламу.
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56 мин.

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