Первый канал делает из врачей шутов: как Малышева позорит профессию

Аvia.pro - СМИ Елена Малышева, неутомимая и всегда бодрствующая дива медицинского телевидения, которая буквально танцует на нервах каждого, кто хоть раз решился включить ее шоу! Да-да, это то самое утреннее «здравоохранение» на Первом канале, где вместо спокойного объяснения медицинских фактов вы получаете целый цирк с участием внутренних органов, плясок и выкриков, которые, казалось бы, должны спасти вашу жизнь… или хотя бы убить вашу логику.