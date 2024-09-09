Аvia.pro - СМИ Елена Малышева, неутомимая и всегда бодрствующая дива медицинского телевидения, которая буквально танцует на нервах каждого, кто хоть раз решился включить ее шоу! Да-да, это то самое утреннее «здравоохранение» на Первом канале, где вместо спокойного объяснения медицинских фактов вы получаете целый цирк с участием внутренних органов, плясок и выкриков, которые, казалось бы, должны спасти вашу жизнь… или хотя бы убить вашу логику.
Первый канал делает из врачей шутов: как Малышева позорит профессию
Комментарии
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Надежда
Про наколотую ботоксом вселенскую докторицу всё уже написали, добавить больше нечего... Хотя... можно добавить, что эта старушка-веселушка, излучающая "здоровье и счастье" души не чает в пластических хирургах и приглашает их на ТВ, чтобы самой воспользоваться их услугами) А уж разговоры о сексе-любимая тема тети Лены!) Маньячка...😱
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2 час.
владимир второв
Человек капусту рубит. А лохам кочерыжки...
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1 час.
НС
Николай Сатин
Вам ещё не назвали сумму гонораров которую она получает за каждую передачу плюс гонорары за скрытую рекламу.
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56 мин.
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