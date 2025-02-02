Кургинян: республиканцы у власти каждый раз хотят военного переворота в РФ

Всякий раз, когда республиканцы приходили к власти в США, они пытались устроить в России госпереворот с конфедеративным расчленением страны, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 24 января в эфире передачи «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».