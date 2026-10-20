Золото подешевело во вторник на 0,4%, до $4123 за тройскую унцию, сообщает Reuters. На рынке оценивают последствия дорогой нефти для инфляции и дальнейшей политики американского центробанка.
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