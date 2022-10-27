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МИД России сообщил о поощрении Пентагоном русофобских хакерских атак

МИД России сообщил о поощрении Пентагоном русофобских хакерских атак

Заместитель министра иностранных дел России Сергея Лаврова Олег Сыромолотов заявил, что Пентагон и Агентство национальной безопасности Соединенных Штатов не препятствуют русофобии среди хакерского интернационала.

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