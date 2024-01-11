Путину в Хабаровске представили планы развития дальневосточных городов

РИА Новости/Игорь Онучин Президент России Владимир Путин ознакомился с презентацией комплексных планов развития дальневосточных городов, которая размещена в Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске.
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