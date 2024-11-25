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Стала известна предварительная дата седьмого испытательного полета Starship

Стала известна предварительная дата седьмого испытательного полета Starship

Посадка корабля Starship на воду после шестого испытательного полета / © SpaceX Самолет NASA Gulfstream V используют для наблюдения за прототипом корабля Ship 33, возвращение которого будет проходить над Индийским океаном.

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