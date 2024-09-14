"СВ": мужчины в 3,25 раза чаще женщин устраивают ДТП с серьезными последствиями

Ученые Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) узнали, как пол водителя автотранспорта влияет на его поведение на трассе и статистику дорожно-транспортных происшествий.
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