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    Обожаю фильм!За рецепт спасибо!Жареные зеленые п...

Эксперты прогнозируют снижение цен на туры в Египет после запуска чартеров

Вчера оперштаб объявил о снятии всех ограничений на рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с 9 ноября. Туроператоры уже выразили готовность запустить чартерные программы с названной даты: об этом сообщили «Интурист», Coral Travel, PEGAS Touristik и др.

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