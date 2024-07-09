Новый китайский космический стартап решил во всем копировать SpaceX

Башня обслуживания, которая напоминает «Мехазиллу» SpaceX / © Cosmoleap На официальной сайте Cosmoleap опубликованы проекты создания созвездия спутникового интернета, многоразовых ракет и башни обслуживания, которая сможет ловить ускорители.
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