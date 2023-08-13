Праздник происхождения честных древ Животворящего Креста Господня отмечают 14 августа 2023 года Алёна ЮрьеваПраздник происхождения честных древ Животворящего Креста Господня православные россияне будут отмечать в понедельник, 14 августа 2023 года.
Праздник происхождения честных древ Животворящего Креста Господня отмечают 14 августа 2023 года Алёна ЮрьеваПраздник происхождения честных древ Животворящего Креста Господня православные россияне будут отмечать в понедельник, 14 августа 2023 года.
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