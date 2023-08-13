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Праздник происхождения честных древ Животворящего Креста Господня отмечают 14 августа 2023 года

Праздник происхождения честных древ Животворящего Креста Господня отмечают 14 августа 2023 года

Праздник происхождения честных древ Животворящего Креста Господня отмечают 14 августа 2023 года Алёна ЮрьеваПраздник происхождения честных древ Животворящего Креста Господня православные россияне будут отмечать в понедельник, 14 августа 2023 года.

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