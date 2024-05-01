Уровень автомобилизации населения России

Уровень автомобилизации населения в российской столице ниже, чем в целом по стране. По данным агентства АВТОСТАТ, по состоянию на начало 2024 года в Москве на тысячу жителей приходится 301 легковой автомобиль.
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