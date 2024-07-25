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Поздравление исполняющего обязанности руководителя следственного управления Алексея Ткача с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации

Поздравление исполняющего обязанности руководителя следственного управления Алексея Ткача с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации

Уважаемые коллеги и ветераны следствия! С 2014 года 25 июля мы отмечаем наш профессиональный праздник - День сотрудника органов следствия Российской Федерации! Этот праздник, который вошел в нашу жизнь относительно недавно, несет важную общественную функцию, проводя связующую нить между теми, кто формировал традиции российских следственных органов на протяжении трех столетий, и теми, кто выполняет эту благородную и необходимую обществу работу сегодня.

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