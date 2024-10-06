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Кто нажал на курок? Тайна смерти Игоря Талькова

Кто нажал на курок? Тайна смерти Игоря Талькова

Об обстоятельствах гибели Игоря Талькова говорят даже чаще, чем о его жизненных заслугах. За 34 года музыкант успел выпустить несколько бессмертных хитов, но главным достижением считал создание крепкой семьи.

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