Кто нажал на курок? Тайна смерти Игоря Талькова

Об обстоятельствах гибели Игоря Талькова говорят даже чаще, чем о его жизненных заслугах. За 34 года музыкант успел выпустить несколько бессмертных хитов, но главным достижением считал создание крепкой семьи.
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