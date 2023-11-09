США укрепят союз с Южной Кореей против КНДР и России с Китаем

США укрепляют союз с Южной Кореей против КНДР и России с Китаем. На фоне проходящего в Токио саммита министров иностранных дел G7, основной задачей которого стало напоминание о существовании Украины, глава Госдепа Энтони Блинкен прибыл в Южную Корею впервые за 2,5 года.