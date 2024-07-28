Шпионаж на врага, дефицит мужчин, голод: Харьков могут сдать без боя, что там сейчас

Алексей Тан

Не надо... не надо забывать!!, что до СВО... там губернатором... был грязный иудей (еврей) Кернас.... и он то уж постарался... мно-о-ого после себя, подобной мерзости оставить!... это как в Мариуполе, во времена СВО.... Коломойский приезжал туда и ДАВАЛ советы!!!... как допрашивать... пленных и других "русских".... так что и в Харькове... подобной мерзости полно.... Эта мразь, уже в 16-ом.... готовились к войне с Россией, русскими.