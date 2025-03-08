Steak Lovers
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Steak Lovers

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Свежие комментарии

  • Fialka
    я то знаю это,поэтому и написала,вот так бы и написали сразу,а то написали добавти сливки и выложите в марлюНе покупайте в ма...
  • Сергей Андросов
    Сметана- это скисшие сливки при помощи закваски. Если смешать, то сливки створожаться, вот тогда и выкладывать на марлю.Не покупайте в ма...
  • Fialka
    а какая роль сливок, они не успеют скиснуть, прольются через марлю и всёНе покупайте в ма...

Гениальный рыбный паштет готовим за 2 минуты. В основе банка консервов

Гениальный рыбный паштет готовим за 2 минуты. В основе банка консервов

Одна банка консервированного тунца — и у вас в руках ключ к разнообразным блюдам. Этот продукт вкусен сам по себе, но стоит добавить немного фантазии — и без лишних затрат на столе появляются аппетитные закуски, свежие салаты и сытные блюда.

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