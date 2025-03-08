Гениальный рыбный паштет готовим за 2 минуты. В основе банка консервов

Одна банка консервированного тунца — и у вас в руках ключ к разнообразным блюдам. Этот продукт вкусен сам по себе, но стоит добавить немного фантазии — и без лишних затрат на столе появляются аппетитные закуски, свежие салаты и сытные блюда.