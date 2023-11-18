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Русская весна

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Десантники уничтожили группу боевиков ВСУ на артёмовском направлении (ВИДЕО)

Десантники уничтожили группу боевиков ВСУ на артёмовском направлении (ВИДЕО)

Расчет ПТРК десантников Армии России уничтожил группу боевиков ВСУ на артемовском направлении. Разведывательные подразделения Южной группировки войск обнаружили противника, выдвигавшегося к нашим позициям.

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