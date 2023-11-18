Десантники уничтожили группу боевиков ВСУ на артёмовском направлении (ВИДЕО)

Расчет ПТРК десантников Армии России уничтожил группу боевиков ВСУ на артемовском направлении. Разведывательные подразделения Южной группировки войск обнаружили противника, выдвигавшегося к нашим позициям.
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