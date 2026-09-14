Фоторепортаж «Воронежских новостей» с крестного хода, собравшего 11 тысяч человек

Корреспондент «Воронежских новостей» побывал на общегородском крестном ходе, который прошёл в Воронеже 13 сентября, и запечатлел самые яркие моменты шествия.
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