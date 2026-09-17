Ракет осталось на месяц: подполье сообщает о реальном положении дел на Украине

Подполье сообщает о том, что запаса ракет на Украине хватит максимум на месяц.Ракет, купленных Украиной на средства западных стран, хватит максимум на месяц оборонительных действий.
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