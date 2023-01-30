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Джонсон заявил, что предупреждал Путина о санкциях перед СВО

Джонсон заявил, что предупреждал Путина о санкциях перед СВО

Джонсон рассказал детали о разговоре с Путиным перед началом СВО.фото: gov.uk--> Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал детали о своём разговоре с президентом России Владимиром Путиным перед началом спецоперации на Украине.

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