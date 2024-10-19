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Подросток погиб на мотоцикле, а его пассажир получил серьезные травмы

Подросток погиб на мотоцикле, а его пассажир получил серьезные травмы

В Краснодарском крае произошло трагическое ДТП, которое стоило жизни 17-летнему подростку. Он ехал на мотоцикле (питбайке) по территории станицы Новопокровской, когда не справился с управлением и вылетел на обочину дороги.

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