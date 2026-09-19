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Газета.ру

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В Москве более 2,73 млн человек за 36 часов проголосовали на выборах электронно

В Москве более 2,73 млн человек за 36 часов проголосовали на выборах электронно

Более 2,73 млн человек проголосовали на выборах в Москве электронно, передает РИА Новости со ссылкой городской Общественный штаб по наблюдению за выборами.

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