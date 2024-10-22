Midjourney готовит новый инструмент для редактирования изображений с использованием искусственного интеллекта

Компания Midjourney, известная своим инструментом для генерации изображений на основе текстовых описаний, готовится к запуску нового веб-инструмента, который позволит пользователям редактировать любые изображения с помощью искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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