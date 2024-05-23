Эксперт объяснила снижение спроса на жилье в Турции у иностранцев

На снижение спроса на недвижимость в Турции у иностранцев в большой степени повлияла политика правительства страны, рассказала заместитель председателя совета директоров Mayalanya Group Мила Гребенщикова 23 мая.
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