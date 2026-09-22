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Бобби Нарделла: «Мне нравится в России, чувствую себя комфортно. Самое сложное – языковой барьер, но мне нравится взаимодействие с новой культурой»

Американский защитник « Торпедо » Бобби Нарделла высказался о жизни в России. «Мне нравится в России, я чувствую себя комфортно.

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