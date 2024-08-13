Ломопереработчик "Орис Пром" подвергся проверкам и штрафам

В подмосковном Дзержинском практически парализована работа эко-компании "Орис Пром". Это произошло после того, как руководство фирмы выявило хищения со стороны своего бывшего сотрудника Алексея Михайлика и обратилось к правоохранителям за помощью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии