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Ломопереработчик "Орис Пром" подвергся проверкам и штрафам

Ломопереработчик "Орис Пром" подвергся проверкам и штрафам

В подмосковном Дзержинском практически парализована работа эко-компании "Орис Пром". Это произошло после того, как руководство фирмы выявило хищения со стороны своего бывшего сотрудника Алексея Михайлика и обратилось к правоохранителям за помощью.

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