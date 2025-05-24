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Аргументы недели

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Русские и американцы больше не враги

Русские и американцы больше не враги

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что, согласно последним статистическим исследованиям, отношения между россиянами и американцами стали теплее.

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