Завершено расследование против троих пленных ВСУ, вторгшихся на Курщину

СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении троих пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые вторглись на территорию Курской области и совершали преступления против мирного населения, сообщили в ведомстве.
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