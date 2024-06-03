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Пока Запад пытается обрушить Россию, Индия и Литва портят все карты

Пока Запад пытается обрушить Россию, Индия и Литва портят все карты

Запад давно пытается обрушить Россию, но последние годы делает это с особым остервенением. Как будто бешенных цепных псов раздразнили, а потом спустили поводки.

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