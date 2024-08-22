Главный архитектор Казани: Арт-кластеры отлично качают экономику

В Казани стартовала архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги. Летние встречи 2024», посвященная информационным технологиям и искусственному интеллекту в проектировании и пространственном планировании.
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