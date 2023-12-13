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Белый дом: Байден не помилует своего сына, если его признают виновным

Белый дом: Байден не помилует своего сына, если его признают виновным

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в ходе брифинга, что глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден не помилует сына Хантера, если его вина в совершении налоговых преступлений будет доказана.

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