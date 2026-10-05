«Чудо-оружие и НАТО»: эксперт указал на провал стратегии Киева в конфликте с РФ

В войне с Россией Украина сделала ставку на чудо, по сути, надеясь на авось. Такую точку зрения озвучил политолог Юрий Романенко.
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