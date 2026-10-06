Carrie Boss Mike Flanagan On Why He Wanted To Update The Harrowing Stephen King Classic

Writer/director Mike Flanagan explains the idea behind his latest series: a new iteration of Stephen King's unsettling coming-of-age story, Carrie.
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