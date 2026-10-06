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Carrie Boss Mike Flanagan On Why He Wanted To Update The Harrowing Stephen King Classic

Carrie Boss Mike Flanagan On Why He Wanted To Update The Harrowing Stephen King Classic

Writer/director Mike Flanagan explains the idea behind his latest series: a new iteration of Stephen King's unsettling coming-of-age story, Carrie.

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