Зоозащитник предложил сажать для медведей рапс и топинамбур, чтобы спасти людей

По его мнению, зверям не нужно будет идти к селам, если в лесу появится пища Высадка специальных кормовых растений в лесных массивах может стать эффективным способом отвлечь медведей от населенных пунктов, заявил в беседе с "КП-Челябинск" зоозащитник, ветеринарный врач и основатель фонда "Спаси меня" Карен Даллакян.
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