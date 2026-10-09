Зоозащитник предложил сажать для медведей рапс и топинамбур, чтобы спасти людей

По его мнению, зверям не нужно будет идти к селам, если в лесу появится пища Высадка специальных кормовых растений в лесных массивах может стать эффективным способом отвлечь медведей от населенных пунктов, заявил в беседе с "КП-Челябинск" зоозащитник, ветеринарный врач и основатель фонда "Спаси меня" Карен Даллакян.