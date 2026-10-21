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Мы из Советского Союза

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Золотой голос России - Сергей Лемешев

Золотой голос России - Сергей Лемешев

10 июля 1902 года родился великий оперный певец, Народный артист СССР Сергей Лемешев (1902-1977).До войны в СССР все увлекались оперой.

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