Золотой голос России - Сергей Лемешев

10 июля 1902 года родился великий оперный певец, Народный артист СССР Сергей Лемешев (1902-1977).До войны в СССР все увлекались оперой.
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