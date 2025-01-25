Чат-бот-платформы Character AI утверждает, что она защищена Первой поправкой

Character AI, платформа, позволяющая пользователям участвовать в ролевых играх с чат-ботами искусственного интеллекта, подала ходатайство о прекращении дела, возбужденного против нее родителями подростка, который покончил с собой, предположительно подсев на технологии компании.
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