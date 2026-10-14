Supreme Court to hear arguments about video tracking software

The U.S. Supreme Court will take up a case that will decide whether a 1988 law about video rentals carries over into the Internet age.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым