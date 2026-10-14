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Supreme Court to hear arguments about video tracking software

The U.S. Supreme Court will take up a case that will decide whether a 1988 law about video rentals carries over into the Internet age.

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