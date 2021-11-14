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Размышления о новой московской квартире Натальи Поклонской

Размышления о новой московской квартире Натальи Поклонской

автор - Червонец Наталья Поклонская занимает особое место на российской политической сцене.

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Комментарии
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олег рожков
Я так и не понял, в чём суть размышлений о квартире. Давайте размышлять о квартирах всех депутатов.
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1
5 час.
Александр Иголкин
Статья является ответом на появившийся несколько дней назад либеральный вброс о том, что Поклонская получила от государства квартиру и приватизировала. Если она не дает покоя всякой либерастной шелупони, значит это наш человек!
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3 час.
andmitry
Статья провокатора и гаденького человека. Везде "скорее всего ","вряд ли это случится с большой долей вероятности."  Все эти хайли лайкли сильно когото напоминают. Никаких утверждений, никаких подтверждений...    Но вякнуть надо.
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1
3 час.

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