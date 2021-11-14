Размышления о новой московской квартире Натальи Поклонской

олег рожков Я так и не понял, в чём суть размышлений о квартире. Давайте размышлять о квартирах всех депутатов.

Александр Иголкин Статья является ответом на появившийся несколько дней назад либеральный вброс о том, что Поклонская получила от государства квартиру и приватизировала. Если она не дает покоя всякой либерастной шелупони, значит это наш человек!