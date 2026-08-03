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Operation Blackout Takes Down 4 Of The 'Largest Scam Compounds On Earth': FBI

Operation Blackout Takes Down 4 Of The 'Largest Scam Compounds On Earth': FBI

Operation Blackout Takes Down 4 Of The 'Largest Scam Compounds On Earth': FBI Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times, The FBI announced on July 31 that it dismantled four of the “largest scam compounds on Earth” under Operation Blackout, seizing $15.

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