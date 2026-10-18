ВАШИНГТОН, 18 октября, ФедералПресс. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн выступил против дальнейшего выделения американских средств Владимиру Зеленскому.
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