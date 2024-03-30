В этом году без нее: 11 фотографий Кейт Миддлтон с Пасхальной службы разных лет

Принцесса объявила, что в этом году из-за болезни пропустит Пасху Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Джордж и принцесса Шарлотта на Пасху в 2022Неделю назад Кейт Миддлтон сообщила всему миру, что у нее обнаружен рак.