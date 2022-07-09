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Лавров назвал логику соперничества держав бесперспективной

Россия продолжит продвигать объединительную повестку, способствовать выстраиванию сотрудничества не на "игре мускулов", а на балансе интересов и отмечает востребованность созидательного партнерства, потенциал "двадцатки" велик, говорится в тезисах выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на пленарном заседании министров иностранных дел стран G20 Сообщение Лавров назвал логику соперничества держав бесперспективной появились сначала на .

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