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Громкие заявления на Петербургском международном юридическом форуме о мигрантах в России

Громкие заявления на Петербургском международном юридическом форуме о мигрантах в России

«Они хотят жить не с нами, они хотят жить вместо нас» — сенатор Клишас о мигрантах в России.❗Рост преступлений экстремистского характера среди мигрантов составил 147% — Бастрыкин❗1 млн 200 тыс мигрантов завезено в Москву за 4 месяца этого года — БастрыкинС января по апрель в Подмосковье заехали 880 тыс иностранных граждан.

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