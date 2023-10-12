Тренер Тарасова заявила, что незнающим людям не стоит давать советы Туктамышевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии "Советскому спорту" заявила, что фигуристка Елизавета Туктамышева очень любит свое дело, незнающим людям не стоит что-то говорить по поводу ее карьеры.
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