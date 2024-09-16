На Смоленщине открылся сезон охоты на лося

Он начнется с понедельника, 15 сентября, и продлится до 10 января 2025 года. Специалисты Смолоблохотуправления напомнили звероловам, что они должны иметь при себе во время охоты: - охотничий билет; - разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия; - разрешение на добычу охотресурсов, в случае осуществления охоты в общедоступных охотничьих угодьях; 🔥 Срочная новость: "Продадут вместе с могилами": жуткое пророчество мольфара Нечая для России и Европы- путевку - в случае охоты в закрепленных охотничьих угодьях.