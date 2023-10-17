Карелию достроят. В России ускорят выпуск гражданских судов

В России нашли способ ускорить обновление гражданского флота. Правительство выделит дополнительно более 900 миллионов рублей на субсидии, которые судостроители получают за утилизацию, а потом тратят на постройку новых судов.
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