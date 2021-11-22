Биолог заявила об угрозе появления устойчивых к антителам штаммов коронавируса

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния), доктор биологических наук Анча Баранова заявил, что резкое снижение числа случаев заражения коронавирусом грозит появлением новых, устойчивых к антителам штаммов.
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния), доктор биологических наук Анча Баранова заявил, что резкое снижение числа случаев заражения коронавирусом грозит появлением новых, устойчивых к антителам штаммов.
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