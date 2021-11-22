smi.media

210 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера Голубь
    Что-то случилось с географией? В каком месте это Франция "в соседях" с Россией?Le Figaro: глава ...
  • Константин Иванов
    Брехло.Украина среагиров...
  • Шустрый и Злой
    зачем тут публиковать статьи на блевотном языке?Україна не планує...

Биолог заявила об угрозе появления устойчивых к антителам штаммов коронавируса

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния), доктор биологических наук Анча Баранова заявил, что резкое снижение числа случаев заражения коронавирусом грозит появлением новых, устойчивых к антителам штаммов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх